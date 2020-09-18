В РСТ озвучили сроки открытия границ России
Президент Российского союза туриндустрии в ходе пресс-конференции НСН призвал не верить «страшилкам» о повторном карантине с 20 сентября.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошел брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: «Туризм в условиях угрозы второй волны пандемии».
На вопрос относительно слухов о возможном повторном закрытии границ с 20 сентября Игнатьев ответил, что различным «страшилкам» доверять не стоит. Он заявил, что в ближайшее время ожидается постепенное открытие границ.
«Различные страшилки возникают в прессе. Они плохо влияют на общественное мнение, на туризм. Я считаю, что тенденция, которая наметилась после пика в самом начале, достаточно твердая, жесткая, скорее всего, с осени до весны мы будем наблюдать все-таки постепенное открытие стран и открытия сообщения. Все страны на сегодняшний день понимают, что экономики второго такого удара по сдерживанию не выдержат. Нужно открываться, нужно разрешать поездки», - отметил он.
Ранее в ходе брифинга Игнатьев рассказал об основных требованиях за границей к туристам. Он отметил, что еще две страны должны в скором времени открыть авиасообщение – Болгария и Абхазия.
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