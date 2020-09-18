Названы страны, которые скоро откроют границы с Россией

В пресс-центре НСН проходит онлайн-брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему «Туризм в условиях угрозы второй волны пандемии». В ходе брифинга он рассказал об основных требованиях за границей к туристам.

На сегодняшний день, несмотря на то, что границы многих государств уже начали открываться, большинство стран все еще остаются недоступными для российских туристов. Игнатьев отметил, что еще две страны должны в скором времени открыть авиасообщение.

Россия может открыть границы с Европой уже этой осенью

«По моим данным, Болгария собирается открывать авиасообщение в ближайшее время, открывается Абхазия. Я думаю это все, пока, по тем данным, что есть», - рассказал Игнатьев.

Ранее в ходе онлайн-брифинга в пресс-центре НСН Игнатьев рассказал об основных требованиях за границей к туристам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АбхазияБолгарияТуризмАвиаперелеты
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