Названы страны, которые скоро откроют границы с Россией

В пресс-центре НСН проходит онлайн-брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему «Туризм в условиях угрозы второй волны пандемии». В ходе брифинга он рассказал об основных требованиях за границей к туристам.

На сегодняшний день, несмотря на то, что границы многих государств уже начали открываться, большинство стран все еще остаются недоступными для российских туристов. Игнатьев отметил, что еще две страны должны в скором времени открыть авиасообщение.