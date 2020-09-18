Названы страны, которые скоро откроют границы с Россией
В пресс-центре НСН проходит онлайн-брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему «Туризм в условиях угрозы второй волны пандемии». В ходе брифинга он рассказал об основных требованиях за границей к туристам.
На сегодняшний день, несмотря на то, что границы многих государств уже начали открываться, большинство стран все еще остаются недоступными для российских туристов. Игнатьев отметил, что еще две страны должны в скором времени открыть авиасообщение.
«По моим данным, Болгария собирается открывать авиасообщение в ближайшее время, открывается Абхазия. Я думаю это все, пока, по тем данным, что есть», - рассказал Игнатьев.
Ранее в ходе онлайн-брифинга в пресс-центре НСН Игнатьев рассказал об основных требованиях за границей к туристам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 905 / сут.
Умерли
19 195+134 / сут.
Выздоровели
901 тыс.+5 339 / сут.
- Названы богатейшие чиновники и госслужащие России
- Два автобуса с туристами из России столкнулись в Турции
- Стали известны самые дешевые туры для россиян
- В США за сутки собрано $ 50 млн на выкуп тела Ленина
- СК проверит данные о возможном хищении средств у вдовы актёра Баталова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru