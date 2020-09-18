Названо самое популярное туристическое направление этой зимы
Президент Российского союза туриндустрии в ходе пресс-конференции НСН рассказал о самом популярном туристическом направлении этой зимы.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошел брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: «Туризм в условиях угрозы второй волны пандемии».
Игнатьев рассказал НСН о самом популярном туристическом направлении этой зимы для россиян.
«Этим направлением может стать Египет. Турция - это главное летнее направление для россиян, Египет - зимнее», - сказал он.
Глава РСТ при этом уточнил, что если не будет в чартеров в наиболее туристские города Египта, а останется лишь один Каир, то потока россиян туда вряд ли стоит ждать.
Ранее сообщалось, что российские авиаперевозчики могут организовывать регулярные рейсы в Египет, ОАЭ и Мальдивы с 8 сентября.
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