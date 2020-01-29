29.1.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Туристический карантин: Что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?»

В связи с широким распространением нового коронавируса в Китае, российские туроператоры уже с 28 января перестают принимать тургруппы из КНР. Кроме того, китайские турфирмы и сами остановили реализацию турпродукта за границу до 7 февраля, устроив карантин для всей страны. В то же время активно обсуждается организация эвакуации отдыхающих и работающих россиян из Китая. Так, посольство России в Пекине уже ведет переговоры об организации выезда граждан РФ из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки заболевания, а всех уральских туристов планируют вернуть из Китая до 6 февраля.

Сколько ещё российских туристов находится в Китае?

Есть ли среди них те, кто может быть заражён коронавирусом и нуждается в медицинской помощи?

Какие потери несёт туриндустрия в связи с «закрытием» Китая?

Как долго продлится установленный туристический карантин?

Безопасно ли путешествовать в другие страны где были зафиксированы случаи заражения и не будут ли там введены меры аналогичные тем, что применили в Китае?

Участники пресс-конференции:

Президент Российского союза туриндустрии, член Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько;

Вице-президент Российского союза туриндустрии, Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин;

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко;

Исполнительный директор Туристической Ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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