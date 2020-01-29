Эксперт: Коронавирус еще не повлиял на туристический рынок России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Туристический карантин: Что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?»

В связи с широким распространением нового коронавируса в Китае, российские туроператоры уже с 28 января перестают принимать тургруппы из КНР. Кроме того, китайские турфирмы и сами остановили реализацию турпродукта за границу до 7 февраля, устроив карантин для всей страны.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что карантин совпал с периодом неактивного туризма в Россию. По его словам, дальнейшая ситуация будет зависеть от распространения эпидемии.

«Теперь важно, сколько времени будет продолжаться эпидемия и запреты на выезд. Здесь будет учитываться география распространения вируса, продолжительность эпидемии, сезонность туристического потоков. В первую очередь попадают под раздачу Гонконг, Таиланд, Япония, Вьетнам. Они уже попали, потому что там еще высокий сезон и Лунный новый год. Россия входит в тройку самых посещаемых стран китайскими туристами в Европе, но у нас пока не сезон. Новый год и Рождество у нас прошли», - отметил он.

Ранее Сергей Шпилько заявил на пресс-конференции НСН, что доля путешествующих китайцев составляет 20% от общего числа туристов в мире, поэтому последствия для бизнеса будут очень серьезными.

