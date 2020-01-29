До 4 февраля все российские туристы должны покинуть Китай
Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко во время пресс-конференции НСН назвал число россиян, находящихся на отдыхе в КНР.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Туристический карантин: Что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?»
В связи с широким распространением нового коронавируса в Китае, российские туроператоры уже с 28 января перестают принимать тургруппы из КНР. Кроме того, китайские турфирмы и сами остановили реализацию турпродукта за границу до 7 февраля, устроив карантин для всей страны. В то же время активно обсуждается организация эвакуации отдыхающих и работающих россиян из Китая. Так, посольство России в Пекине уже ведет переговоры об организации выезда граждан РФ из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки заболевания, а всех уральских туристов планируют вернуть из Китая до 6 февраля.
Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко заявил, что к 4 февраля организованные группы российских туристов должны покинуть Китай.
«По нашим оценкам, организованных туристов сейчас в Китае около 3,5 тысяч. Эта цифра активно уменьшается, туроператоры предложили своим туристам сократить время отдыха и вернуться. Заставить они их могут, но подавляющее большинство положительно к этой ситуации относятся, и до 4 февраля все организованные туристы должны быть вывезены. Есть и неорганизованные туристы. У нас три формы пересечения россиянами российско-китайской границы. Это виза, безвиза (по спискам), и еще у нас есть территории, например город Благовещенск, где для того, чтобы пересечь территорию, достаточно просто благовещенской прописки. Безусловно, третья категория самая сложная с точки зрения учета. Там только погранслужба может подсказать, сколько россиян еще находится на территории. Что касается компенсаций, как правило, туристы успешно договариваются с операторами», - рассказал он.
Ранее исполнительный директор Туристической Ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов заявил на пресс-конференции НСН, что китайские туристы являются самыми многочисленными в России, поэтому от продолжительности карантина будет зависеть судьба всего туристического бизнеса в РФ.
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