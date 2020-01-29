До 4 февраля все российские туристы должны покинуть Китай

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Туристический карантин: Что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?»

В связи с широким распространением нового коронавируса в Китае, российские туроператоры уже с 28 января перестают принимать тургруппы из КНР. Кроме того, китайские турфирмы и сами остановили реализацию турпродукта за границу до 7 февраля, устроив карантин для всей страны. В то же время активно обсуждается организация эвакуации отдыхающих и работающих россиян из Китая. Так, посольство России в Пекине уже ведет переговоры об организации выезда граждан РФ из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки заболевания, а всех уральских туристов планируют вернуть из Китая до 6 февраля.

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко заявил, что к 4 февраля организованные группы российских туристов должны покинуть Китай.