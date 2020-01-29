Туроператоры: Китайских туристов некем заменить
Исполнительный директор Туристической Ассоциации «Мир без границ» рассказал на пресс-конференции НСН о рисках для российской туристической отрасли в случае продолжения карантина.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Туристический карантин: Что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?»
В связи с широким распространением нового коронавируса в Китае, российские туроператоры уже с 28 января перестают принимать тургруппы из КНР. Кроме того, китайские турфирмы и сами остановили реализацию турпродукта за границу до 7 февраля, устроив карантин для всей страны.
Исполнительный директор Туристической Ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов рассказал, что китайские туристы являются самыми многочисленными в России, поэтому от продолжительности карантина будет зависеть судьба всего туристического бизнеса в РФ.
«Мы еще не знаем полную статистику за 2019 год, мы приблизительно представляем, сколько китайских туристов приехало в прошлом году по безвизе. Это миллион двести тысяч визитов, что на 12% больше, чем в 2018 году. Мы надеемся, что эта цифра не останется недостижимой. Бизнес думает о высоком сезоне. Пока то, что мы слышим из Китая, скорее всего пик эпидемии придется на середину февраля. Если ситуация рассосется за пару месяцев, мы отделаемся легким испугом. Если затянется до мая-июня, тогда мы можем потерять весь сезон. Китайцам нужно нее только побороть вирус, но и убедить в этом международных инспекторов. Это займет время, надо быть реалистами. Россия теряет многое – китайские туристы в РФ многочисленные, заменить их некем», - заключил он.
Ранее Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил на пресс-конференции НСН, что пока ситуация не самая тревожная, так как карантин в Китае совпал с периодом неактивного туризма в Россию. По его словам, дальнейшая ситуация будет зависеть от распространения эпидемии.
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