Туроператоры: Китайских туристов некем заменить

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Туристический карантин: Что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?»

В связи с широким распространением нового коронавируса в Китае, российские туроператоры уже с 28 января перестают принимать тургруппы из КНР. Кроме того, китайские турфирмы и сами остановили реализацию турпродукта за границу до 7 февраля, устроив карантин для всей страны.

Исполнительный директор Туристической Ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов рассказал, что китайские туристы являются самыми многочисленными в России, поэтому от продолжительности карантина будет зависеть судьба всего туристического бизнеса в РФ.