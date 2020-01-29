Убытки мирового туризма из-за эпидемии в Китае назвали «очень серьезными»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Туристический карантин: Что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?»

В связи с широким распространением нового коронавируса в Китае, российские туроператоры уже с 28 января перестают принимать тургруппы из КНР. Кроме того, китайские турфирмы и сами остановили реализацию турпродукта за границу до 7 февраля, устроив карантин для всей страны.

Президент Российского союза туриндустрии, член Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько заявил, что доля туристов из Китая составляет пятую часть от общемирового числа.