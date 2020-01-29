Убытки мирового туризма из-за эпидемии в Китае назвали «очень серьезными»
Президент Российского союза туриндустрии заявил на пресс-конференции НСН, что доля путешествующих китайцев составляет 20% от общего числа туристов в мире, поэтому последствия для бизнеса будут очень тяжелыми.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Туристический карантин: Что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?»
В связи с широким распространением нового коронавируса в Китае, российские туроператоры уже с 28 января перестают принимать тургруппы из КНР. Кроме того, китайские турфирмы и сами остановили реализацию турпродукта за границу до 7 февраля, устроив карантин для всей страны.
Президент Российского союза туриндустрии, член Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько заявил, что доля туристов из Китая составляет пятую часть от общемирового числа.
«За последние несколько лет туризм в Китай вырос в разы. Что касается въезда в Китай, то для мирового туррынка это не критично. Доля поездок в КНР – это около 4% - 63 миллионов прибытий, 40 миллиардов долларов или 3% всех расходов в мире. А вот если рассматривать выезд из Китая, то здесь уже все серьезно. Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов, и они тратят на это 20% всех потребительских расходов в отрасли. Или 27 миллиардов долларов. Если запрет будет действовать в течение, например, года, то это будут существенные потери для мирового бизнеса. Это высвобождения значительной части мирового предложения. Гостиницы, рестораны, музеи, магазины, автобусы не досчитаются приличного количества мест и потерпят серьезные убытки», - заявил он.
Сообщается, что активно обсуждается организация эвакуации отдыхающих и работающих россиян из Китая. Так, посольство России в Пекине уже ведет переговоры об организации выезда граждан РФ из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки заболевания, а всех уральских туристов планируют вернуть из Китая до 6 февраля.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Посольство США извинилось за новость об освобождении Освенцима американцами
- Путин потребовал свести смерти от коронавируса к минимуму
- СК признал, что Голунову подбросили наркотики
- СМИ: Задержанные по делу Голунова не признали вину
- Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии