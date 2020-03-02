3.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: Турецко-Сирийский конфликт: Россия снова окажется крайней?

Вечером 27 февраля Турция сообщила об ударе сирийской армии, в результате которого погибли 33 турецких военных. После чего президент Турции Эрдоган провёл экстренное совещание, в ходе которого объявил объекты сирийцев под руководством Асада вражескими целями и принял решение начать наносить по ним удары. В то же время Россия поддерживает действующего президента Сирии Башара Асада, и, вероятно, именно в связи с этим, советник Эрдогана напомнил, что Россия и Турция уже не единожды воевали друг с другом, и уверил в готовности Анкары сделать это вновь. Кроме того в Турции сегодня широко распространены антироссийские настроения. В адрес России также обратился Генсек НАТО Йенс Столенберг с предложением остановить военное наступление в провинции Идлиб. При этом он открыто выражает поддержку турецкой стороне.

В ходе пресс-конференции, её участники предскажут дальнейшее развитие Турецко-Сирийского конфликта, а также расскажут о роли России в нём.

Участники пресс-конференции:

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров;

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин;

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

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