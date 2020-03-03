Востоковед: Эрдоган увяз в Сирии

По мнению старшего преподавателя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрея Чупрыгина, в конфликте с Сирией турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывал на поддержку союзников, однако его надежды не оправдались. В ходе выступления в пресс-центре НСН эксперт высказал мнение, что у турков не получится добиться успеха в Идлибе.

«Эрдогана бросили союзники и в Штатах, и в НАТО. Он рассчитывал на то, что они бросят ему спасательный круг, с которым он сможет выплыть и сохранить имидж мощного, жёсткого и успешного лидера. Не получилось. Теперь расчёт только на то, что Путин ему пойдёт на компромиссы и даст возможность договориться. Несмотря на то, что турки показали «войну дронов», несмотря на всю мощь турецкой армии, Эрдоган увяз в Идлибе, у него ничего не получится. Войну выигрывают не дроны, а моральный дух армии. Моральный дух сирийской правительственной армии сейчас достаточно высок, потому что они движутся на волне побед», - полагает Чупрыгин.

Ранее он заявил, что Эрдоган едет в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы найти решение конфликта, которое позволило бы «сохранить лицо».

