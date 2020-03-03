Эксперт: Эрдоган спровоцировал подъём «националистической истерии» в Турции
Пресс-конференция на тему «Турецко-Сирийский конфликт: Россия снова окажется крайней?» проходит во вторник в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей». Её участники обсуждают обострение ситуации на севере Сирии и роль России в сирийско-турецком конфликте.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин во время выступления в пресс-центре НСН заявил, что турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к активным боевым действиям подтолкнули нерешённые проблемы внутреннего характера.
«Перед сирийцами стоит вполне понятная задача: освободить оставшуюся часть суверенной территории своей страны – это Идлибский анклав. У Эрдогана вопрос территориальный стоит на втором месте, на первом – вопрос внутриполитический, турецкий. Эрдоган обещал решить вопрос трёх с лишним миллионов сирийских беженцев, находящихся на территории Турции. На фоне этих обещаний резко повысился его рейтинг, но обещания эти он выполнить не смог», - отметил эксперт.
По наблюдениям Чупрыгина, действия и резкие заявления Эрдогана привели к подъёму «националистической истерии» в стране.
«Сейчас Эрдоган находится в трудной ситуации. Его кусает за пятки оппозиция, от него требуют решить вопрос сирийской диаспоры на территории Турции, которая является причиной достаточно серьёзного социального напряжения. Эрдогану надо с этим что-то делать. Вопрос внешнего врага с повестки дня никуда не уходит, учитывая эмоциональность турок, восточная экзальтированность по целому ряду вопросов. Мы это наблюдаем: как только Эрдоган начал боевые действия под предлогом того, что нарушаются сочинские договорённости, в Турции начался подъём националистической истерии. Это видно и по социальным сетям, и по реальным событиям, в том числе по непростой ситуации вокруг журналистов Sputnik. Это классическое проявление националистического экстаза, который вызван в том числе резкими заявлениями Эрдогана», - считает Чупрыгин.
На фоне кризиса на севере Сирии, где наступление на оппозицию ведут силы Башара Асада, Эрдоган заявил о готовности провести военную операцию для создания «зоны безопасности». Турецкий лидер также пообещал не препятствовать беженцам на их пути к границам Евросоюза. Впрочем, сирийцев среди этих беженцев не так уж и много, передавало информагентство РИА Новости.
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