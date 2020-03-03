«Загнан в угол»: Визит Эрдогана в Москву назвали попыткой «сохранить лицо»

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин во время выступления в пресс-центре НСН заявил, что на предстоящей встрече лидера Турции Эрдогана с Владимиром Путиным в Москве может быть объявлено о промежуточном урегулировании на севере Сирии. По мнению Чупыргина, задача Эрдогана – сохранить лицо.

«Ситуация серьёзно запутанная. Несмотря на кажущуюся ясность мотивов сторон, нет окончательного понятия о том, как события будут развиваться. Но ждать осталось недолго. Я думаю, когда 5 марта Эрдоган приедет в Москву на встречу с Путиным, мы услышим какие-то промежуточные решения. Есть надежда, что будет объявлено перемирие, то есть возврат к промежуточному статус-кво. Вряд ли вопрос будет решён в окончательной форме, это практически невозможно на сегодняшний день.

Как это ни странно, из всех сторон, участвующих в идлибском раскладе, Эрдоган оставляет впечатление стороны, которая фигурально загнана в угол. И вариантов решения без потери лица для Эрдогана не так много. Думаю, его приезд в Москву связан не с практическим решением вопросов на земле, а с вопросом сохранения лица – в основном, конечно, перед своими избирателями», - считает эксперт.

Ранее Чупрыгин рассказал, что к активным действиям на севере Сирии Эрдогана подтолкнула внутриполитическая повестка: он не смог решить проблему с беженцами.

