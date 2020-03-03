Военный эксперт заявил о деморализованной турецкой армии в Сирии

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов на пресс-конференции НСН заявил о сниженной боеспособности турецкой армии из-за масштабной чистки военных кадров.

«Эрдоган обезглавил свою армию после попытки военного переворота в 2016 году, за которым стояли США и проповедник Гюлен. Эрдоган уволил 46% офицеров. У них до этого на один истребитель было два пилота, а сейчас и по одному не набирается. Армия деморализована, поэтому о высокой боеспособности турецкой армии говорить не приходится. Хотя, безусловно, она сильнее, чем сирийская – она вторая помощи в НАТО после США.

Сирийская армия сейчас стала посильнее под руководством наших военных инструкторов и при поддержке нашей авиации. То, что турки при всей своей региональной военной мощи не могут добиться своего, это потому что против них сирийская армия, за которой стоит Россия и в какой-то степени иранцы, которые не позволят Турции стать твёрдой ногой на сирийской территории», - заявил он.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) ранее рассказал о серьёзном военном превосходстве турецкой армии над сирийской за счёт хорошей обеспеченности военной техникой.

