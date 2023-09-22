25.09.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цифровые кладбища. Какие изменения ждут похоронный бизнес?»

Этой осенью Минстрой намерен внести в Госдуму проект закона о похоронном деле. Он предлагает вывести в правовое поле действующие де-факто частные похоронные бюро, кладбища и крематории, лишать их лицензии в случае многократных нарушений правил, а также наделить власти полномочиями отслеживать цены на погребения и продавать на торгах места для семейных захоронений. Напомним, что реальный объем российского похоронного рынка экспертами ранее оценивался в 360 млрд руб. в год. В то же время, по данным Росстата, в 2022 году оборот этого рынка по всей России составил только 90 млрд руб.

СМИ утверждают, что вариант Минстроя практически полностью дублирует документ, внесенный на рассмотрение в парламент депутатом Госдумы Светланой Разворотневой весной 2022 года, который ранее был отложен. Отраслевые эксперты говорят, что обновления в законодательстве будут носить декларативный характер и не учтут реальных проблем сферы похоронного бизнеса.

Участники пресс-конференции:

Светлана Разворотнева, депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта);

депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта); Илья Болтунов, владелец похоронных домов "Журавли".

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какая сегодня ситуация в похоронном бизнесе?

С какими проблемами сталкивается отрасль?

Необходимо ли менять законопроект?

Какие изменения планируются с новым законопроектом?

Что не учитывают обновления, предложенные Минстроем?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



