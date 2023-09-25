Ритуальщик: В Москве похоронить человека стоит в среднем 100 тысяч рублей

В Москве похоронить человека стоит в среднем 100 тысяч рублей, заявил владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов в пресс-центре НСН.

«Если мы будем рассматривать без фанатизма, то в среднем похороны обойдутся в 100 тысяч рублей, можно уложиться – с нормальной, адекватной церемонией прощания», - рассказал он.

Со своей стороны, член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев добавил, что у людей зачастую не хватает средств на «символическую услугу»

«У нас в некоторых регионах курирование это происходит через госорганы. В некоторых местах средний чек просто устанавливается «сверху». Деятельность символическая. Проблема в том, что люди могут «дать» все меньше, у населения не хватает ресурсов. Придется менять всю систему финансирования», - сказал он.

Ранее депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта) Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН раскрыла детали нового законопроекта о похоронном деле.

