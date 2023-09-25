«Святое право!»: Госдума взялась за ценообразование похоронных домов

Депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта) Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН раскрыла детали нового законопроекта о похоронном деле.

«Это попытка серьезно урегулировать ситуацию в сфере похоронного бизнеса. Законопроект позволит решить целый ряд вопросов, разграничить полномочия между разными органами власти, определить порядок доступа на рынок организаций, которые предоставляют такие услуги – будет подача заявления через госуслуги, проверятся будут требования для разрешения. Также определен порядок контроля за работой этих служб, порядок их удаления с рынка. У нас, к сожалению, сейчас частая история – отказ предоставления бесплатных услуг, это нарушение, просто этот перечень компаниям невыгодно предоставлять. Людям отказывают, несмотря на то, что это их право святое. Еще будет создан реестр допущенных организаций, люди могут посмотреть, сравнить цены. В договоре нельзя будет ставить расценки больше, чем указано на сайте. Будет введена жесткая охрана персональных данных», - рассказала она.

Этой осенью Минстрой намерен внести в Госдуму проект закона о похоронном деле. Он предлагает вывести в правовое поле действующие де-факто частные похоронные бюро, кладбища и крематории, лишать их лицензии в случае многократных нарушений правил, а также наделить власти полномочиями отслеживать цены на погребения и продавать на торгах места для семейных захоронений.

