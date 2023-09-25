Ритуальщик: В России один крематорий на шесть миллионов человек
Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев отметил, что в США и Канаде один крематорий строится на 100 тысяч человек.
В России один крематорий строится на шесть миллионов человек, заявил президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев в пресс-центре НСН. По его словам, в США и в Канаде, например, один крематорий строится на 100 тысяч человек.
«Ковидный период показал, что похоронная сфера у нас не готова к такому увеличению смертности. У нас очереди в крематории доходили до двух-трех недель. Во всем мире существует норматив, на сколько жителей должен быть построен один крематорий. У нас такого норматива нет. В США и в Канаде один крематорий строится на 100 тысяч человек, в Европе один крематорий на 300 тысяч человек. В России у нас крематорий построен на 4 миллиона человек. Нам нужно построить еще 412 крематориев, как минимум. Эти нормативы не просто так делают», - объяснил он.
Ранее депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта) Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН раскрыла детали нового законопроекта о похоронном деле.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве пройдет фестиваль поп-культуры Fan Fest
- В Белоруссии пресекли транспортировку 330 килограммов героина
- Матвиенко: Экономика России прошла тяжелый период и вышла на траекторию роста
- Минобороны РФ: Ещё один беспилотник был сбит над Белгородской областью
- Россиянам предложили сдавать у метро бутылки
- В Большом драмтеатре подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова
- Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР
- Сенатор Тимченко: Для лишения Людмилы Нарусовой статуса сенатора нет оснований
- Матвиенко: В «Почте России» растет финансовая дыра
- Краснов: В суды направили 24 тысячи исков в рамках деофшоризации экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru