Ритуальщик: В России один крематорий на шесть миллионов человек

В России один крематорий строится на шесть миллионов человек, заявил президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев в пресс-центре НСН. По его словам, в США и в Канаде, например, один крематорий строится на 100 тысяч человек.

«Ковидный период показал, что похоронная сфера у нас не готова к такому увеличению смертности. У нас очереди в крематории доходили до двух-трех недель. Во всем мире существует норматив, на сколько жителей должен быть построен один крематорий. У нас такого норматива нет. В США и в Канаде один крематорий строится на 100 тысяч человек, в Европе один крематорий на 300 тысяч человек. В России у нас крематорий построен на 4 миллиона человек. Нам нужно построить еще 412 крематориев, как минимум. Эти нормативы не просто так делают», - объяснил он.

Ранее депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта) Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН раскрыла детали нового законопроекта о похоронном деле.



