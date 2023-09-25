Ритуальщик призвал вернуть право бесплатного погребения россиян

Член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ Антон Авдеев отметил, что муниципальным предприятиям не хватает выделенных средств на услуги, нет ресурсов и у потребителей. 

Член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев в пресс-центре НСН призвал ввернуть россиянам право на бесплатное погребение.

«Туристам денег дали, а почему в традиционные ценности не дают. Верните людям бесплатные жизненно важные вещи. У населения уже не хватает ресурсов. Нам придется менять всю систему финансирования. Не нужно забывать, что «потребителем» является все общество. В рамках минимального перечня любой человек должен иметь право на бесплатное погребение. У нас гарантированный перечень сейчас представляет 6,5 тысяч, что не окупает работу муниципальных предприятий. Пока у них не будет нулевой баланс, они будут пытаться выдавливать свои недостающие доходы у населения», - рассказал он.

Его поддержала депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта) Светлана Разворотнева, которая ранее в пресс-центре НСН раскрыла детали нового законопроекта о похоронном деле. Она отметила, что эту тему «сложно лоббировать».

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ФОТО: РИА Новости/Сутанта Адитья
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