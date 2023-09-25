Ритуальщик призвал вернуть право бесплатного погребения россиян

Член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев в пресс-центре НСН призвал ввернуть россиянам право на бесплатное погребение.

«Туристам денег дали, а почему в традиционные ценности не дают. Верните людям бесплатные жизненно важные вещи. У населения уже не хватает ресурсов. Нам придется менять всю систему финансирования. Не нужно забывать, что «потребителем» является все общество. В рамках минимального перечня любой человек должен иметь право на бесплатное погребение. У нас гарантированный перечень сейчас представляет 6,5 тысяч, что не окупает работу муниципальных предприятий. Пока у них не будет нулевой баланс, они будут пытаться выдавливать свои недостающие доходы у населения», - рассказал он.

Его поддержала депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта) Светлана Разворотнева, которая ранее в пресс-центре НСН раскрыла детали нового законопроекта о похоронном деле. Она отметила, что эту тему «сложно лоббировать».

