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Треш-контент на крышах: Как сократить количество смертей подростков-экстремалов?

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Начало конференции

11:00

30 апреля 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 916 107 77 34

30.04.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Треш-контент на крышах: Как сократить количество смертей подростков-экстремалов?»

Опасное увлечение российских подростков заполонило соцсети. Школьники стали массово выходить на крыши многоэтажек ради эффектных фотографий. Молодые люди бегают по крышам на опасной близости к краю, не задумываясь, к чему могут привести такие игры. К сожалению, уже не обошлось и без трагедий. Помимо этого выросло число инцидентов на крышах электричек. По данным детского омбудсмена Подмосковья, за последние четыре года число происшествий с детьми на железной дороге увеличилось на 56%, пострадавших стало больше в шесть раз. Рост происходит в основном за счет зацеперов.

  • Почему подростков привлекают «опасные игры»?
  • Как подростки попадают на крыши многоэтажных домов?
  • Кто несет ответственность за нахождение несовершеннолетних на территории крыши многоквартирного дома?
  • Кто или что влияет на психику подростка, который стремится за треш-стримом?
  • Как родителю понять, что его ребенок увлекся опасной игрой?
  • Как остановить «зацепинг» в России?
  • Какая работа ведется по профилактике «зацепинга»?

Участники пресс-конференции:

  • Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая;
  • Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский
  • Представитель Управления на транспорте МВД России по центральному федеральному округу

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости/Сергей Ермохин

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