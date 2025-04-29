30.04.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Треш-контент на крышах: Как сократить количество смертей подростков-экстремалов?»

Опасное увлечение российских подростков заполонило соцсети. Школьники стали массово выходить на крыши многоэтажек ради эффектных фотографий. Молодые люди бегают по крышам на опасной близости к краю, не задумываясь, к чему могут привести такие игры. К сожалению, уже не обошлось и без трагедий. Помимо этого выросло число инцидентов на крышах электричек. По данным детского омбудсмена Подмосковья, за последние четыре года число происшествий с детьми на железной дороге увеличилось на 56%, пострадавших стало больше в шесть раз. Рост происходит в основном за счет зацеперов.

Почему подростков привлекают «опасные игры»?

Как подростки попадают на крыши многоэтажных домов?

Кто несет ответственность за нахождение несовершеннолетних на территории крыши многоквартирного дома?

Кто или что влияет на психику подростка, который стремится за треш-стримом?

Как родителю понять, что его ребенок увлекся опасной игрой?

Как остановить «зацепинг» в России?

Какая работа ведется по профилактике «зацепинга»?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая;

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский

Представитель Управления на транспорте МВД России по центральному федеральному округу

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

