30.04.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Треш-контент на крышах: Как сократить количество смертей подростков-экстремалов?»
Опасное увлечение российских подростков заполонило соцсети. Школьники стали массово выходить на крыши многоэтажек ради эффектных фотографий. Молодые люди бегают по крышам на опасной близости к краю, не задумываясь, к чему могут привести такие игры. К сожалению, уже не обошлось и без трагедий. Помимо этого выросло число инцидентов на крышах электричек. По данным детского омбудсмена Подмосковья, за последние четыре года число происшествий с детьми на железной дороге увеличилось на 56%, пострадавших стало больше в шесть раз. Рост происходит в основном за счет зацеперов.
- Почему подростков привлекают «опасные игры»?
- Как подростки попадают на крыши многоэтажных домов?
- Кто несет ответственность за нахождение несовершеннолетних на территории крыши многоквартирного дома?
- Кто или что влияет на психику подростка, который стремится за треш-стримом?
- Как родителю понять, что его ребенок увлекся опасной игрой?
- Как остановить «зацепинг» в России?
- Какая работа ведется по профилактике «зацепинга»?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая;
- Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский
- Представитель Управления на транспорте МВД России по центральному федеральному округу
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8