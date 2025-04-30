В МВД РФ рассказали, как полиция «исправляет» зацеперов
В прошлом году МВД РФ совместно с детьми-зацеперами провело акцию к 79-летию со Дня Победы, поработав над стрит-арт объектом, количество желающих поучаствовать только росло, заявил в пресс-центре НСН Нурлан Джаксбаев.
Подразделения по делам несовершеннолетних ведут активную работу с зацеперами, проводят специальные акции, привлекают таких подростков к участию в патриотических проектах. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Нурлан Джаксбаев.
«На постоянной основе у нас этим занимаются подразделения по делам несовершеннолетних. Работа ведётся системная: явление стало активно распространяться с 2022 года. Работаем также с детьми, которые уже являются зацеперами. Проводим с ними профилактические патриотические акции, привлекаем их к участию в различных проектах. В прошлом году к 79-летию со Дня Победы у нас был стрит-арт объект в Павшино. Начинали мы с шестью подростками, а заканчивали – с 30-ю. Объект был посвящен теме Великой отечественной войны. Нам помогали железнодорожники и администрация Красногорска. Получилось масштабно и красиво, детям понравилось. Год прошел, и даже этот объект ничем не разрисовали», - рассказал он.
Ранее Таганский районный суд Москвы выписал соцсети TikTok штраф в размере 800 тысяч рублей за неудаление роликов о зацеперах, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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