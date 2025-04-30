В прошлом году МВД РФ совместно с детьми-зацеперами провело акцию к 79-летию со Дня Победы, поработав над стрит-арт объектом, количество желающих поучаствовать только росло, заявил в пресс-центре НСН Нурлан Джаксбаев.

