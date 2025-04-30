На фоне роста случаев травм и смертей детей от экстремальных видов развлечений, таких как зацепинг (езда на крышах поездов) и руфинг (прогулка по крышам домов) необходимо усилить разъяснительную работу с родителями, которые часто видят своих детей лишь по утрам и не контролируют их. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москвы Юрий Оболонский.