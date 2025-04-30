Родителей и управляющие компании предложили штрафовать за детей на крышах

Юрий Оболонский в пресс-центре НСН назвал родителей «самой неорганизованной частью населения» в контексте контроля детей и призвал Общественные советы МВД проводить с ними разъяснительную работу.

На фоне роста случаев травм и смертей детей от экстремальных видов развлечений, таких как зацепинг (езда на крышах поездов) и руфинг (прогулка по крышам домов) необходимо усилить разъяснительную работу с родителями, которые часто видят своих детей лишь по утрам и не контролируют их. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москвы Юрий Оболонский.

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«Мы проводим профилактическую, разъяснительную работу в школах, это очень важная часть. Но неосвоенная часть – это родители. Это самая неорганизованная часть нашего населения! В поисках денег и успеха они забывают про детей, видят их только перед сном и дают им по 500 рублей «чаевых». Нужно усиливать разъяснительную работу Общественных советов МВД с родительскими сообществами. Если родители не беспокоятся за жизнь своего ребенка, значит, нужно наказывать, штрафовать. Мы должны жестко спрашивать и с управляющих компаний, которые, занимаясь бизнесом на нашей недвижимости, зачастую безрассудно относятся к доступу на крыши. Можно попросить депутатов ввести репрессивные меры применительно к УК!», - рассказал он.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН призвала муниципалитеты совместно с управляющими компаниями проследить за тем, чтобы все выходы на крыши были закрыты, особенно в Санкт-Петербурге, где из такой смертельной прогулки сделали целую индустрию.

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