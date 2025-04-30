«Наша задача - сделать крыши недоступными. И ничего сложного в этом нет. Муниципалитеты должны обратиться к управляющим компаниям, чтобы те, в свою очередь, проверили, насколько надежно закрыты выходы на крыши домов. В Санкт-Петербурге вообще это отдельная отрасль, туриндустрия – экскурсии по крышам. Насколько это законно, безопасно, кто несёт ответственность за участников экскурсии? Если очередные новости о том, что ребёнок разбился насмерть, не останавливают, надо закрывать крыши. А что касается зацеперов – сразу отслеживать по камерам», - отметила она.

Буцкая отметила, что такое развлечение появилось благодаря видеороликам, которые выкладываются в интернет, находят свою аудиторию, а авторам приносят деньги.

Ранее начальник Управления организации охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Нурлан Джаксбаев в пресс-центре НСН заявил, что в прошлом году было зафиксировано 46 случаев травм среди граждан из-за увлечения зацепингом: в 27 случаях травмы были смертельные, при этом 90% таких граждан - это несовершеннолетние.

