Смертельная экскурсия: Буцкая призвала сделать крыши недоступными для детей
Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН отметила, что даже новости о смертях после прогулок на крышах не останавливают любителей экстрима и призвала чиновников проследить, чтобы все выходы на крыши во всех домах были закрыты.
Муниципалитеты совместно с управляющими компаниями должны проследить за тем, чтобы все выходы на крыши были закрыты, особенно в Санкт-Петербурге, где из такой смертельно опасной прогулки сделали целую индустрию. Об этом в пресс-центре НСН рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, комментируя увлечение подростков прогулками по крышам.
«Наша задача - сделать крыши недоступными. И ничего сложного в этом нет. Муниципалитеты должны обратиться к управляющим компаниям, чтобы те, в свою очередь, проверили, насколько надежно закрыты выходы на крыши домов. В Санкт-Петербурге вообще это отдельная отрасль, туриндустрия – экскурсии по крышам. Насколько это законно, безопасно, кто несёт ответственность за участников экскурсии? Если очередные новости о том, что ребёнок разбился насмерть, не останавливают, надо закрывать крыши. А что касается зацеперов – сразу отслеживать по камерам», - отметила она.
Буцкая отметила, что такое развлечение появилось благодаря видеороликам, которые выкладываются в интернет, находят свою аудиторию, а авторам приносят деньги.
Ранее начальник Управления организации охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Нурлан Джаксбаев в пресс-центре НСН заявил, что в прошлом году было зафиксировано 46 случаев травм среди граждан из-за увлечения зацепингом: в 27 случаях травмы были смертельные, при этом 90% таких граждан - это несовершеннолетние.
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