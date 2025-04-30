В прошлом году было зафиксировано 46 случаев травм среди граждан из-за увлечения зацепингом - ездой на крышах поездов или между вагонами: в 27 случаях травмы были смертельные, при этом 90% таких граждан - это несовершеннолетние. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Нурлан Джаксбаев.