Добрались ло «Сапсанов»: Полиция раскрыла шокирующую статистику по зацеперам
За первый квартал 2025 года уже зафиксировано 12 случаев травмирования во время зацепинга, из которых пять - смертельные, заявил в пресс-центре НСН Нурлан Джаксбаев.
В прошлом году было зафиксировано 46 случаев травм среди граждан из-за увлечения зацепингом - ездой на крышах поездов или между вагонами: в 27 случаях травмы были смертельные, при этом 90% таких граждан - это несовершеннолетние. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Нурлан Джаксбаев.
«Одно из направлений нашей деятельности – проведение профилактических мероприятий по предотвращению непроизводственного травматизма. Одна из основных причин детского травматизма – зацепинг. Мы задерживали детей даже на высокоскоростных" Сапсанах", хотя там совсем другая скорость, но они все равно умудрялись кататься. Один даже доехал между вагонами из Москвы до Санкт-Петербурга. С каждым годом статистика становится все более отрицательной. В 2024 году в результате зацепинга у нас было зафиксировано 46 фактов травмирования граждан, из которых 45 – это несовершеннолетние, то есть 90%. Смертельно было травмировано 27 граждан, из которых 25 – несовершеннолетние. На сегодняшний день за первый квартал 2025 года зарегистрировано уже 12 случаев травмирования: в 10 из них пострадали дети, а двух случаях - взрослые. Из этих 10 уже 5 погибших», - рассказал он.
Также Джаксбаев отметил, что это явление фиксируется преимущественно в столице и области.
«Засилье этого явления фиксируется только в Московском транспортном узле – в Москве и Московской области. Здесь много электропоездов, есть старые и новые поезда, поезда дальнего следования. 90% фактов фиксируются в Московском транспортном узле. В последнее время также появилось много случаев, когда кидают камни в подвижной состав. Этим занимаются те же самые дети, которых мы ранее выявляли как зацеперов», - подытожил он.
Ранее врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь подростку-зацеперу, который получил мощнейший удар током, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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