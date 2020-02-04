4.02.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?»

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с просьбой приостановить доставку в РФ интернет-посылок из китайских интернет-магазинов.

Парламентарий заявил, что активная интернет-торговля приводит к неконтролируемому бактериологическому обмену между Россией и Китаем, в результате чего миллионы россиян рискуют подхватить стремительно распространяющийся по миру коронавирус 2019-nCoV. В Госдуме отметили, что мораторий должен действовать до нормализации обстановки в КНР.

В самом Китае число погибших от вируса приближается к 400, число заболевших перевалило за 17 тысяч человек. Первый летальный исход уже зафиксирован на Филиппинах. В России новый коронавирус официально диагностирован у двух человек – оба граждане Китая.

Опасны ли посылки из Китая?

Какими должны быть меры предосторожности?

Какие площадки первыми попадут под запрет?

Как предложенные меры скажутся на ценах?

Коснутся ли они крупных производителей техники и гаджетов?

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов;

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

Приглашены:

Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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