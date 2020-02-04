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Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?

4 февраля 2020 14:00
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Начало конференции

14:00

4 февраля 2020

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

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8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49

4.02.2020 состоится пресс-конференция посвящённая инициативе о запрете ввоза в Россию посылок из Китая, в связи с эпидемией коронавируса

4.02.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?»

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с просьбой приостановить доставку в РФ интернет-посылок из китайских интернет-магазинов.
Парламентарий заявил, что активная интернет-торговля приводит к неконтролируемому бактериологическому обмену между Россией и Китаем, в результате чего миллионы россиян рискуют подхватить стремительно распространяющийся по миру коронавирус 2019-nCoV. В Госдуме отметили, что мораторий должен действовать до нормализации обстановки в КНР.
В самом Китае число погибших от вируса приближается к 400, число заболевших перевалило за 17 тысяч человек. Первый летальный исход уже зафиксирован на Филиппинах. В России новый коронавирус официально диагностирован у двух человек – оба граждане Китая.

  • Опасны ли посылки из Китая?
  • Какими должны быть меры предосторожности?
  • Какие площадки первыми попадут под запрет?
  • Как предложенные меры скажутся на ценах?
  • Коснутся ли они крупных производителей техники и гаджетов?

Участники пресс-конференции:

  • Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов;
  • Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

Приглашены:

  • Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

ФОТО: RIAN
ТЕГИ:Коронавирус

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