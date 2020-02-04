4.02.2020 состоится пресс-конференция посвящённая инициативе о запрете ввоза в Россию посылок из Китая, в связи с эпидемией коронавируса
4.02.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?»
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с просьбой приостановить доставку в РФ интернет-посылок из китайских интернет-магазинов.
Парламентарий заявил, что активная интернет-торговля приводит к неконтролируемому бактериологическому обмену между Россией и Китаем, в результате чего миллионы россиян рискуют подхватить стремительно распространяющийся по миру коронавирус 2019-nCoV. В Госдуме отметили, что мораторий должен действовать до нормализации обстановки в КНР.
В самом Китае число погибших от вируса приближается к 400, число заболевших перевалило за 17 тысяч человек. Первый летальный исход уже зафиксирован на Филиппинах. В России новый коронавирус официально диагностирован у двух человек – оба граждане Китая.
- Опасны ли посылки из Китая?
- Какими должны быть меры предосторожности?
- Какие площадки первыми попадут под запрет?
- Как предложенные меры скажутся на ценах?
- Коснутся ли они крупных производителей техники и гаджетов?
Участники пресс-конференции:
- Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов;
- Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
Приглашены:
- Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
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