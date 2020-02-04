Экономист: Китай не заметит запрет России на интернет-покупки

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему: «Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с инициативой приостановить доставку в РФ интернет-посылок из Китая. Парламентарий заявил, что активная интернет-торговля приводит к неконтролируемому бактериологическому обмену между странами, в результате чего миллионы россиян рискуют заразиться коронавирусом 2019-nCoV.

Говоря об экономической стороне вопроса член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в пресс-центре НСН заявил, что российская доля в китайской внешней торговле равняется «статистической погрешности».