Экономист: Китай не заметит запрет России на интернет-покупки
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему: «Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с инициативой приостановить доставку в РФ интернет-посылок из Китая. Парламентарий заявил, что активная интернет-торговля приводит к неконтролируемому бактериологическому обмену между странами, в результате чего миллионы россиян рискуют заразиться коронавирусом 2019-nCoV.
Говоря об экономической стороне вопроса член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в пресс-центре НСН заявил, что российская доля в китайской внешней торговле равняется «статистической погрешности».
«Мы для Китая как внешнеторговый партнер по электронной коммерции – статистическая погрешность. То есть при размере китайской экономики, которая больше 13 трлн долларов по текущему обменному курсу, совокупные объемы так называемой интернет-торговли в Китае это примерно около 1,35 трлн долларов. На самом деле, это огромный рынок, по размеру электронной коммерции китайцы обошли даже Америку еще в далеком 2013 году. Сегодня около 20% всех потребительских товаров в Китае продаются через электронную коммерцию. Доля России в 2018 году составляла около 5,5 млрд долларов, сейчас, скорее всего, около 7,5 – 8 млрд долларов. Это не какие-то астрономические суммы для Китая, для них это вообще даже не десятая доля процента от ВВП, поэтому переоценивать нас не стоит. Для России это, конечно, более весомые цифры», - сказал Жуковский.
Ранее в пресс-центре НСН Виталий Милонов рассказал, какие товары из Китая несут потенциальную опасность.
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