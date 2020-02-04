Экономист: Товары из Китая продолжат поступать в Россию через Казахстан

В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция на тему «Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?», в ходе которой обсуждалась инициатива депутата Госдумы Виталия Милонова о приостановке доставки посылок из Китая.

С соответствующей просьбой он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову. Парламентарий заявил, что активная интернет-торговля приводит к неконтролируемому распространению коронавируса 2019-nCoV на территории России.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, что запрет изменит логистику и стоимость посылок, но не ликвидирует их полностью.