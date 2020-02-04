Экономист: Товары из Китая продолжат поступать в Россию через Казахстан
В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция на тему «Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?», в ходе которой обсуждалась инициатива депутата Госдумы Виталия Милонова о приостановке доставки посылок из Китая.
С соответствующей просьбой он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову. Парламентарий заявил, что активная интернет-торговля приводит к неконтролируемому распространению коронавируса 2019-nCoV на территории России.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, что запрет изменит логистику и стоимость посылок, но не ликвидирует их полностью.
«Цены вырастут просто из-за того, что логистика, путь обхода этих всех ограждений будет дороже. Будете заказывать не напрямую через Россию на Aliexpress, а будете заказывать из Китая в Китай и вести это дело через Казахстан, среднюю Азию обратно в Россию. Любое ограничение товарного предложения при том же самом спросе приводит к тому, что балансиющая цена поднимается. К сожалению, пострадают не те, кто в промышленном масштабе возит в Россию из Китая, кто реально занимается серым импортом, а обычные граждане страны, которые покупают обычные вещи – сковородки, ухватки, электронику», - сказал Жуковский.
В Госдуме отметили, что мораторий должен действовать до нормализации обстановки в КНР.
Ранее Владислав Жуковский в пресс-центре НСН заявил, что Китай не заметит запрет России на интернет-покупки.
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