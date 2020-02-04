Милонов назвал самые опасные китайские товары
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?».
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с просьбой приостановить доставку в РФ интернет-посылок из китайских интернет-магазинов. Парламентарий заявил, что активная интернет-торговля приводит к неконтролируемому бактериологическому обмену между Россией и Китаем, в результате чего миллионы россиян рискуют подхватить стремительно распространяющийся по миру коронавирус 2019-nCoV. В Госдуме отметили, что мораторий должен действовать до нормализации обстановки в КНР.
В пресс-центре НСН Милонов рассказал, какие товары из Китая несут потенциальную опасность.
«Из Китая не только шнурочки и чехлы от IPhone поставляют, которые относительно более или менее гарантируют безопасность. Оттуда поставляются также биологически активные добавки, кремы, всевозможные продукты, которые содержат органику, являющиеся не барьером для вируса, а благодатной средой для хранения и размножения всевозможного рода заразы. Вот эти чудо бальзамы для восстановления хрящей ног, глаз, зубов, ушей, цвета волос – они сотнями тонн поставляются в нашу страну. Какая в них может быть зараза – одному Богу известно. Ведь на рынке, где была вспышка короновируса, тоже вроде бы все было как обычно», - сказал депутат Госдумы.
Тем временем число погибших от вируса в Китае уже превысило 400 человек, заболевших - более 17 тысяч. В других странах выявлено 150 больных короновирусом, один человек скончался. В России болезнь официально диагностирована у двух человек – оба граждане Китая.
Ранее НСН сообщала, что китайские специалисты приступили к испытаниям российского препарата триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.
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