Милонов предупредил об опасности депортации иностранцев с коронавирусом

4 февраля 202014:57

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?»

Депутата Госдумы Виталия Милонова, который ранее предложил ввести временный запрет на поставку в РФ китайских товаров по почте, попросили прокомментировать возможность депортации из страны иностранцев, подхвативших коронавирус.

МВД подготовило проект о депортации иностранцев с коронавирусом

«Если человек является носителем коронавируса, депортация – это очень сложная процедура. Есть опасность, что депортируемый гражданин может заразить сотрудников. Хотя я считаю, что в настоящее время на пути борьбы с распространением этого заболевания, конечно, Россия должна быть особенно внимательна», - сказал парламентарий.

Милонов напомнил, что сейчас россияне особенно подвержены опасности из-за ослабления иммунитета в зимний период.

«У нас зимний период, ослаблен иммунитет у людей. Мы живем в условиях русской зимы. Уровень сопротивляемости организма заболеваниям гораздо ниже. Здесь надо основываться исключительно на точке зрения медиков – они отвечают за безопасность наших граждан», - заключил депутат.

Ранее Милонов в пресс-центре НСН рассказал, какие популярные у россиян китайские товары, по его мнению, несут наибольшую угрозу для здоровья граждан.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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