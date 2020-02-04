Милонов предупредил об опасности депортации иностранцев с коронавирусом

«Если человек является носителем коронавируса, депортация – это очень сложная процедура. Есть опасность, что депортируемый гражданин может заразить сотрудников. Хотя я считаю, что в настоящее время на пути борьбы с распространением этого заболевания, конечно, Россия должна быть особенно внимательна», - сказал парламентарий.

Милонов напомнил, что сейчас россияне особенно подвержены опасности из-за ослабления иммунитета в зимний период.

«У нас зимний период, ослаблен иммунитет у людей. Мы живем в условиях русской зимы. Уровень сопротивляемости организма заболеваниям гораздо ниже. Здесь надо основываться исключительно на точке зрения медиков – они отвечают за безопасность наших граждан», - заключил депутат.

Ранее Милонов в пресс-центре НСН рассказал, какие популярные у россиян китайские товары, по его мнению, несут наибольшую угрозу для здоровья граждан.

