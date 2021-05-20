31.05.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «ТикТок с убийцей: Как обезопасить детей в интернете»?

В социальных сетях всё чаще стали появляются ролики, посвящённые 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему вооружённое нападение на казанскую гимназию № 175, в результате которого погибли девять человек. Ролики для преступника снимают девочки подростки, которые называют его своим «крашем». На сленге в соцсетях «краш» означает человека, в которого влюблены. Так что в своих роликах подростки, по сути, признаются убийце в любви. Кроме того, начали появляться «фан-страницы» с его фотографиями из зала суда.

В ходе пресс-конференции участники обсудят, по какой причине подростки романтизируют виновника страшной трагедии, как обезопасить детей от подобного контента в интернете и чего стоит опасаться их родителям?

Депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева;

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина;

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

Специалист по детской психологии, многодетная мать 17 детей Валентина Красников;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



