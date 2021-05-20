24.05.2021 состоится пресс-конференция, посвященная безопасности детей в интернете
31.05.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «ТикТок с убийцей: Как обезопасить детей в интернете»?
В социальных сетях всё чаще стали появляются ролики, посвящённые 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему вооружённое нападение на казанскую гимназию № 175, в результате которого погибли девять человек. Ролики для преступника снимают девочки подростки, которые называют его своим «крашем». На сленге в соцсетях «краш» означает человека, в которого влюблены. Так что в своих роликах подростки, по сути, признаются убийце в любви. Кроме того, начали появляться «фан-страницы» с его фотографиями из зала суда.
В ходе пресс-конференции участники обсудят, по какой причине подростки романтизируют виновника страшной трагедии, как обезопасить детей от подобного контента в интернете и чего стоит опасаться их родителям?
- Депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева;
- Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина;
- Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
- Специалист по детской психологии, многодетная мать 17 детей Валентина Красников;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8