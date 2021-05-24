В Госдуме рассказали о финансировании сообществ с опасным контентом

Депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева заявила, что тем самым преследуются конкретные цели.

Группы в социальных сетях с опасным контентом сегодня финансируются с целью деструктивного воздействия на общество, заявила депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пресс-конференции в НСН.

«Число групп с опасным контентом, к сожалению, неуклонно растет. Активизируются даже те группы в социальных сетях, которые долгое время были «спящими». Можно предполагать, что такого рода деятельность имеет определенное финансирование, потому что мы это видим не только в рамках Российской Федерации, аналогичные тенденции существуют сегодня у наших соседей – у Белоруссии, Казахстана, Армении и так далее», - отметила Юмашева.

Ранее в обществе отметили тенденцию, что в социальных сетях все чаще стали появляются ролики, посвященные восхвалению 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему вооруженное нападение на казанскую гимназию, в результате которого погибли девять человек.


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Фото: РИА Новости
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