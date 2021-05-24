В Госдуме рассказали о финансировании сообществ с опасным контентом
Депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева заявила, что тем самым преследуются конкретные цели.
Группы в социальных сетях с опасным контентом сегодня финансируются с целью деструктивного воздействия на общество, заявила депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пресс-конференции в НСН.
«Число групп с опасным контентом, к сожалению, неуклонно растет. Активизируются даже те группы в социальных сетях, которые долгое время были «спящими». Можно предполагать, что такого рода деятельность имеет определенное финансирование, потому что мы это видим не только в рамках Российской Федерации, аналогичные тенденции существуют сегодня у наших соседей – у Белоруссии, Казахстана, Армении и так далее», - отметила Юмашева.
Ранее в обществе отметили тенденцию, что в социальных сетях все чаще стали появляются ролики, посвященные восхвалению 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему вооруженное нападение на казанскую гимназию, в результате которого погибли девять человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Песков отказался комментировать инцидент с самолётом Ryanair
- От коронавируса полностью привились более десяти миллионов россиян
- Результаты футбольных матчей Евро-2020 будет предсказывать эрмитажный кот Ахилл
- СМИ: Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair
- МИД Китая опроверг заражение COVID-19 в Уханьском институте вирусологии в 2019 году
- В Лужниках откроют зону просмотра матчей Евро-2020
- МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии после экстренной посадки самолета
- Захарова удивилась реакции Запада на инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске
- Рогозин назвал Маска космическим капиталистом
- В России за сутки выявили 8 406 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru