Пример для воспитания. Психолог напомнила Шнурову его связь с 15-летней Акиньшиной
Специалист по детской психологии, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова на пресс-конференции в НСН удивилась членству Сергея Шнурова в совете при комитете Госдумы по культуре и назвала его педофилом.
Морально-нравственные принципы можно привить ребенку только на своем собственном примере, а общество сегодня этому не способствует, заявила специалист по детской психологии, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова на пресс-конференции в НСН.
«Давайте на секундочку вспомним, что Сергей Шнуров у нас благополучно в совете по культуре в правительстве. Но на секундочку Сергей Шнуров спал с 15-ти летней Оксаной Акиньшиной и этого не скрывает. Фактически он педофил. О чем мы говорим? Потом мы говорим нашим деткам, что это плохо. Я включаю телевизор. а там стареющие актрисы на Первом канале рассказывают, со сколькими мужчинами они переспали в молодости», - возмутилась Красникова.
В 2003 году роман 29-летнего музыканта Сергея Шнурова и 15-летней будущей актрисы Оксаны Акиньшиной потряс общественность. Шнурова возраст своей юной пассии не смущал, как и то, что формально на тот момент он был женат на первой супруге Светлане. Спустя пять лет их роман изжил себя, и пара рассталась.
Ранее депутат Госдумы, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пресс-конференции в НСН заявила, что деструктивный контент в социальных сетях является частью политики, которая направлена на разрушение России изнутри.
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