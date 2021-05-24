«Если хочешь хайпануть». Тиктокер рассказал, как получить 16 миллионов подписчиков

Популярный тиктокер Дмитрий Лян заявил на пресс-конференции в НСН, что для популярности в соцсети TikTok достаточно нести в массы добро, а не «хайповать» на скандалах.

Для того, чтобы стать популярным в соцсети TikTok, не обязательно снимать скандальный контент, заявил на пресс-конференции в НСН популярный тиктокер Дмитрий Лян.

«Накинуть аркан». Многодетная мать призвала родителей к современному воспитанию

«Если хочешь хайпануть, надо снять что-то скандальное. Однако для меня TikTok – это хобби, я там не из-за рекламы или хайпа, просто мне нравится снимать ролики. У меня нет опыта воспитания детей, но я снимаю социальные ролики про добро и любовь, чтобы молодая аудитория TikTok смотрела это и впитывала в себя. Я стараюсь доносить до них, что добро всегда возвращается и надо любить людей. Думаю, у детей это все откладывается. У меня были и ролики о том, что кто-то над кем-то издевается, однако жертва отвечает добром, и они становятся друзьями», - рассказал Лян секреты завоевания своей 16-миллионной аудитории подписчиков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БлогерыСоцсети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры