«Если хочешь хайпануть». Тиктокер рассказал, как получить 16 миллионов подписчиков
Популярный тиктокер Дмитрий Лян заявил на пресс-конференции в НСН, что для популярности в соцсети TikTok достаточно нести в массы добро, а не «хайповать» на скандалах.
Для того, чтобы стать популярным в соцсети TikTok, не обязательно снимать скандальный контент, заявил на пресс-конференции в НСН популярный тиктокер Дмитрий Лян.
«Если хочешь хайпануть, надо снять что-то скандальное. Однако для меня TikTok – это хобби, я там не из-за рекламы или хайпа, просто мне нравится снимать ролики. У меня нет опыта воспитания детей, но я снимаю социальные ролики про добро и любовь, чтобы молодая аудитория TikTok смотрела это и впитывала в себя. Я стараюсь доносить до них, что добро всегда возвращается и надо любить людей. Думаю, у детей это все откладывается. У меня были и ролики о том, что кто-то над кем-то издевается, однако жертва отвечает добром, и они становятся друзьями», - рассказал Лян секреты завоевания своей 16-миллионной аудитории подписчиков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Лукашенко разрешил ограничивать работу связи в случае угрозы безопасности
- Песков заявил, что военные совещания Путин проведёт в Сочи
- Песков: заявил, что Кремлю неизвестно о задержании россиянки после посадки самолета Ryanair
- Песков отказался комментировать инцидент с самолётом Ryanair
- От коронавируса полностью привились более десяти миллионов россиян
- Результаты футбольных матчей Евро-2020 будет предсказывать эрмитажный кот Ахилл
- СМИ: Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair
- МИД Китая опроверг заражение COVID-19 в Уханьском институте вирусологии в 2019 году
- В Лужниках откроют зону просмотра матчей Евро-2020
- МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии после экстренной посадки самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru