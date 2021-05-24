«Классический ботан». Психолог объяснила, почему подростки идут убивать

«Воспитание ребенка свелось к таким примитивным отношениям родителей и ребенка, что дальше некуда. Идиоты с дипломами психологов говорят: самое главное – это его эмоции, чтобы он не встретился с трудностями, не дай бог получит какую-то травму, если сказать ему «нет». Это сведено до такого абсурда. Не зря же он кричал "Я бог!"» (Ильназ Галявиев, казанский "стрелок" - прим. НСН). Это уже не маргиналы убивают и грабят, как в 90-е было. Сегодня это интеллигентные мальчики, он же классический ботан!» - объяснила психолог.

Ранее специалист по детской психологии, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова заявила на пресс-конференции в НСН, что модель «учись на пятерки, будь хорошим мальчиком, и у тебя в жизни все будет классно» в 21 веке не работает.

