«Кукарекать под подушкой». Провайдеров призвали блокировать признания в любви преступникам

Интернет-провайдеры должны иметь доступ к любым «зашифрованным» группам и чатах на их площадках, заявила на пресс-конференции в НСН лидер движения «За права женщин России».

Интернет-провайдеры должны нести ответственность за все, что происходит на предоставляемых ими площадках, заявила на пресс-конференции в НСН почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.

Так она прокомментировала информацию о том, что «казанский стрелок» Ильназ Галявиев приглашал одногруппников вступить в секту, используя защищенную шифрованием переписку в онлайн-игре Counter-Strike.

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«Если есть закрытые группы, то провайдер - то лицо, которое предоставило площадку, должно иметь к ним доступ. Если там готовится преступление или происходит то, на что надо было обратить внимание, а они не обратили, они должны нести ответственность. Я против закрытых групп, потому что, когда они еще и шифруют свою информацию, там может происходить все, что угодно. Они могут готовить и покушение на президента, и взрыв Белого дома или поджог Красной площади», - считает Айвар.

По ее мнению, появление в интернете поклонниц Галявиева также связано с бездействием провайдеров.

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«Если бы у девочек не было площадки, если бы провайдеры не дали им возможность размещать свою несоизмеримую любовь к негодяю, то они бы у себя под подушкой кукарекали о том, какой он хороший и как нам его жалко. Это бы не выливалось, как общественное мнение, и не было бы примером для других людей», - уверена лидер движения «За права женщин России».

В социальных сетях всё чаще стали появляются ролики, посвящённые 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему 11 мая вооружённое нападение на казанскую гимназию № 175, в результате которого погибли девять человек. Ролики для преступника снимают девочки-подростки, которые называют его своим «крашем». На сленге в соцсетях «краш» означает человека, в которого влюблены. Так что в своих роликах подростки, по сути, признаются убийце в любви. Кроме того, начали появляться «фан-страницы» с его фотографиями из зала суда.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Людмила АйварИнтернет
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