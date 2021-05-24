«Кукарекать под подушкой». Провайдеров призвали блокировать признания в любви преступникам

«Если бы у девочек не было площадки, если бы провайдеры не дали им возможность размещать свою несоизмеримую любовь к негодяю, то они бы у себя под подушкой кукарекали о том, какой он хороший и как нам его жалко. Это бы не выливалось, как общественное мнение, и не было бы примером для других людей», - уверена лидер движения «За права женщин России».

В социальных сетях всё чаще стали появляются ролики, посвящённые 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему 11 мая вооружённое нападение на казанскую гимназию № 175, в результате которого погибли девять человек. Ролики для преступника снимают девочки-подростки, которые называют его своим «крашем». На сленге в соцсетях «краш» означает человека, в которого влюблены. Так что в своих роликах подростки, по сути, признаются убийце в любви. Кроме того, начали появляться «фан-страницы» с его фотографиями из зала суда.

