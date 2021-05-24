«Госуслуги для старикана». Правозащитники потребовали разоблачить интернет-анонимов

Для идентификации в соцсетях россиян можно было бы использовать Единый портал Госуслуги, заявила на пресс-конференции в НСН лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.

Россияне должны регистрироваться в соцсетях под своими настоящими именами, а делать это можно было бы через Госуслуги, заявила на пресс-конференции в НСН почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.

«Кукарекать под подушкой». Провайдеров призвали блокировать признания в любви преступникам

«У нас часто возникают уголовные дела за просьбу "прислать свое какое-то место за три тысячи рублей". Когда кто-то переписывается с собеседником, он не знает, сколько тому лет – 8, 10 или 16, или это погибающий старикан, которому хочется посмотреть на юную красоту. Поэтому надо обязательно регистрироваться под собственным именем. Может быть, на Госуслугах. Может быть, с указанием возраста, чтобы человек понимал, с кем он имеет дело в соцсетях», - сказала Айвар.

При этом она рассказала о реальном уголовном деле, в рамках которого 14-летнему мальчику, обменивавшемуся в соцсетях пикантными фото с 9-летней девочкой, грозит реальный срок за педофилию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Людмила АйварСоцсетиГосуслуги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры