«Растут как грибы». В Госдуме рассказали о борьбе с деструктивным контентом в соцсетях

Деструктивный контент удаляется из соответствующих сообществ, а сами группы закрываются, но иногда на это уходит слишком много времени, заявила депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пресс-конференции в НСН.

«Мы сегодня очищаем наше пространство от такой информации. За последние шесть месяцев по обращениям именно неравнодушных людей нами было закрыто более 200 групп с деструктивным контентом, в том числе с суицидальной пропагандой, 59 сообществам ЛГБТ будут предъявлены административно-исковые заявления, возбуждено административное дело в отношении активистки секс-просвета по пропаганде сексуальных отношений среди детей и подростков. По 4 группам прокуратура обратилась в суд с иском о признании информации распространяемой этими группами незаконной. Нам удалось оштрафовать и поисковую систему Яндекс за распространение рекламы абортов», - рассказала Юмашева.