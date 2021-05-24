«Растут как грибы». В Госдуме рассказали о борьбе с деструктивным контентом в соцсетях

Депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пресс-конференции в НСН призвала создать отдельный отдел по борьбе с деструктивным контентом.

Деструктивный контент удаляется из соответствующих сообществ, а сами группы закрываются, но иногда на это уходит слишком много времени, заявила депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пресс-конференции в НСН.

«Мы сегодня очищаем наше пространство от такой информации. За последние шесть месяцев по обращениям именно неравнодушных людей нами было закрыто более 200 групп с деструктивным контентом, в том числе с суицидальной пропагандой, 59 сообществам ЛГБТ будут предъявлены административно-исковые заявления, возбуждено административное дело в отношении активистки секс-просвета по пропаганде сексуальных отношений среди детей и подростков. По 4 группам прокуратура обратилась в суд с иском о признании информации распространяемой этими группами незаконной. Нам удалось оштрафовать и поисковую систему Яндекс за распространение рекламы абортов», - рассказала Юмашева.

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Депутат призвала сделать процесс подачи жалоб и закрытия групп более понятным и быстрым, для этого необходимо создать специальный отдел по борьбе с деструктивным контентом.

«Обращаются к нам родители, мы отправляем соответствующие запросы в Роскомнадзор, в прокуратуру. Дальше Роскомнадзор призывает обращаться к участковому, в суд, порой требует экспертизу. На это все уходит очень много времени. За этот период у нас, к сожалению, группы множатся. Мы, закрыв одну группу, не успеваем уследить за многими другими, потому что они растут буквально как грибы после дождя. Нам необходимо создавать либо отдельный орган, либо специальный отдел для борьбы с деструктивным контентом, сделать процесс подачи жалоб простым и понятным, упростить и ускорить процесс закрытия групп», - объяснила она.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СоцсетьКонтентГосдума
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