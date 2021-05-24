Юмашева: Деструктивный контент в соцсетях стал вопросом национальной безопасности
Контент в соцсетях разрушает семейные традиции в России и сеет вражду между детьми и родителями, заявила депутат Госдумы Инга Юмашева на пресс-конференции в НСН.
Деструктивный контент в социальных сетях является частью политики, которая направлена на разрушение России изнутри, сказала на пресс-конференции в НСН депутат Госдумы, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.
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«Мы видим, как в соцсетях распространяется деструктивный контент, который приводит к тому, что наши дети оказываются вовлечены в разного рода трагедии, такие как в Казани и Керчи. Это - часть политики, которая направлена на разрушение нашей страны изнутри. Во-первых, это разрушение наших семейных традиций и традиционных ценностей. Это попытка посеять вражду между детьми и их родителями, между детьми и их сверстниками. Мы видим попытку через деструктивный контент воздействовать на умы, сердца, психологическое и физическое здоровье наших детей. Сегодня мы должны говорить о том, что это вопрос национальной безопасности, и именно так рассматривать эту проблему», - сказала Юмашева.
При этом она отметила, что дети, по вине-которых происходят трагедии, сами становятся жертвами информационной среды, в которой воспитываются.
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых.
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