Юмашева: Деструктивный контент в соцсетях стал вопросом национальной безопасности

Деструктивный контент в социальных сетях является частью политики, которая направлена на разрушение России изнутри, сказала на пресс-конференции в НСН депутат Госдумы, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.

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«Мы видим, как в соцсетях распространяется деструктивный контент, который приводит к тому, что наши дети оказываются вовлечены в разного рода трагедии, такие как в Казани и Керчи. Это - часть политики, которая направлена на разрушение нашей страны изнутри. Во-первых, это разрушение наших семейных традиций и традиционных ценностей. Это попытка посеять вражду между детьми и их родителями, между детьми и их сверстниками. Мы видим попытку через деструктивный контент воздействовать на умы, сердца, психологическое и физическое здоровье наших детей. Сегодня мы должны говорить о том, что это вопрос национальной безопасности, и именно так рассматривать эту проблему», - сказала Юмашева.

При этом она отметила, что дети, по вине-которых происходят трагедии, сами становятся жертвами информационной среды, в которой воспитываются.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых.

