«Двойной кайф». Тиктокер-миллионщик дал совет блогерам
Популярный тиктокер Дмитрий Лян рассказал на пресс-конференции в НСН, как нужно создавать популярный контент и «не выгорать».
Популярный тиктокер Дмитрий Лян на пресс-конференции в НСН поделился опытом по созданию позитивного контента.
«Нужно снимать то, что тебе по душе. Не то, что популярно. Конечно, нужно отслеживать тренды, но при этом делать то, что тебе нравится и то, что тебя вдохновляет. Если ты делаешь то, что тебе не нравится, потом все равно происходит выгорание. А когда ты идешь по пути, который у тебя в душе, и при этом твой контент выстреливает, ты получаешь двойной кайф», - рассказал он.
Ранее Дмитрий Лян в ходе пресс-конференции НСН заявил, что для популярности в соцсети TikTok достаточно нести в массы добро, а не «хайповать» на скандалах.
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