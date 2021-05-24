«Двойной кайф». Тиктокер-миллионщик дал совет блогерам

Популярный тиктокер Дмитрий Лян рассказал на пресс-конференции в НСН, как нужно создавать популярный контент и «не выгорать».

Популярный тиктокер Дмитрий Лян на пресс-конференции в НСН поделился опытом по созданию позитивного контента.

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«Нужно снимать то, что тебе по душе. Не то, что популярно. Конечно, нужно отслеживать тренды, но при этом делать то, что тебе нравится и то, что тебя вдохновляет. Если ты делаешь то, что тебе не нравится, потом все равно происходит выгорание. А когда ты идешь по пути, который у тебя в душе, и при этом твой контент выстреливает, ты получаешь двойной кайф», - рассказал он.

Ранее Дмитрий Лян в ходе пресс-конференции НСН заявил, что для популярности в соцсети TikTok достаточно нести в массы добро, а не «хайповать» на скандалах.

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ФОТО: instagram.com
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