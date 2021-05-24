Психолог предложила ввести регистрацию в соцсетях через госуслуги

«Давайте сделаем простую вещь. Давайте регистрация будет через сайт госуслуги, давайте возложим на производителей контента ответственность, чтобы было понятно, кто и что производит. Это минимум и очень просто сделать. Соцсети вообще по закону это 16 плюс. Что же вы пихаете первокласснику смартфон, а потом пытаетесь забрать? Сначала мы все выплеснули на детей, а потом хотим эту свободу забрать», - отметила Красникова.

По ее словам сегодня общество само не готово к резкому ограничению свободы среди детей и подростков.

«В Германии ученики приходят в школу, сдают телефоны учителю, никто в школе не пользуется телефоном. Попробуй нам скажи об этом. Какой хай бы поднялся со стороны тех же мамочек. Государство сегодня связано по рукам и ногам», - объяснила психолог.

Ранее депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пресс-конференции в НСН призвала создать отдельный отдел по борьбе с деструктивным контентом.

