Психолог предложила ввести регистрацию в соцсетях через госуслуги
Специалист по детской психологии, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова на пресс-конференции в НСН призвала ограничивать в первую очередь производителей контента.
Регистрация в социальных сетях должна происходить через госуслуги, чтобы было понятно, кто и какой контент производит, заявила специалист по детской психологии, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова на пресс-конференции в НСН.
«Давайте сделаем простую вещь. Давайте регистрация будет через сайт госуслуги, давайте возложим на производителей контента ответственность, чтобы было понятно, кто и что производит. Это минимум и очень просто сделать. Соцсети вообще по закону это 16 плюс. Что же вы пихаете первокласснику смартфон, а потом пытаетесь забрать? Сначала мы все выплеснули на детей, а потом хотим эту свободу забрать», - отметила Красникова.
По ее словам сегодня общество само не готово к резкому ограничению свободы среди детей и подростков.
«В Германии ученики приходят в школу, сдают телефоны учителю, никто в школе не пользуется телефоном. Попробуй нам скажи об этом. Какой хай бы поднялся со стороны тех же мамочек. Государство сегодня связано по рукам и ногам», - объяснила психолог.
Ранее депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пресс-конференции в НСН призвала создать отдельный отдел по борьбе с деструктивным контентом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Депутаты Европарламента призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией
- Лукашенко разрешил ограничивать работу связи в случае угрозы безопасности
- Песков заявил, что военные совещания Путин проведёт в Сочи
- Песков: заявил, что Кремлю неизвестно о задержании россиянки после посадки самолета Ryanair
- Песков отказался комментировать инцидент с самолётом Ryanair
- От коронавируса полностью привились более десяти миллионов россиян
- Результаты футбольных матчей Евро-2020 будет предсказывать эрмитажный кот Ахилл
- СМИ: Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair
- МИД Китая опроверг заражение COVID-19 в Уханьском институте вирусологии в 2019 году
- В Лужниках откроют зону просмотра матчей Евро-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru