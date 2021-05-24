«Накинуть аркан». Многодетная мать призвала родителей к современному воспитанию
Модель «учись на пятерки, будь хорошим мальчиком, и у тебя в жизни все будет классно» в 21 веке не работает, заявила на пресс-конференции в НСН специалист по детской психологии Валентина Красникова.
Родители не должны перекладывать на государство свою ответственность за воспитание детей и перестать действовать по модели, заложенной в их детстве, заявила на пресс-конференции в НСН, специалист по детской психологии, многодетная мать 17 детей Валентина Красникова.
«Сама установка "как уберечь детей" по своей формулировке показывает ту модель, которую мы пытаемся оживить в 21 веке. Я воспитана в 20 веке, в советской школе, на советских ценностях. И эту модель, которая работала тогда, школа и родители пытаются перенести в 21 век, не понимая, что наши дети ментально совершенно другие, у них другие социальные лифты. Потому что "учись на пятерки, будь хорошим мальчиком, и у тебя в жизни все будет классно" – это уже не работает. Это работает для узкого круга детей, у которых есть таланты к академическим знаниям. Сегодня у детей совершенно другой кругозор, другие запросы, другие возможности и совершенно другие инструменты. Они уже далеко впереди, а мы пытаемся накинуть аркан и их обратно утащить», - сказала Красникова.
При этом она призвала родителей не перекладывать ответственность за воспитание детей на государство.
«Я задала в соцсетях вопрос родителям, что бы вы хотели услышать на этой пресс-конференции? Они говорят, что «школа должна» и так далее. Давайте четко разделим обязанности государства и обязанности родителя. Попытка переложить на государство твою ответственность за воспитание - это очень странно», - пояснила Красникова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Депутаты Европарламента призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией
- Лукашенко разрешил ограничивать работу связи в случае угрозы безопасности
- Песков заявил, что военные совещания Путин проведёт в Сочи
- Песков: заявил, что Кремлю неизвестно о задержании россиянки после посадки самолета Ryanair
- Песков отказался комментировать инцидент с самолётом Ryanair
- От коронавируса полностью привились более десяти миллионов россиян
- Результаты футбольных матчей Евро-2020 будет предсказывать эрмитажный кот Ахилл
- СМИ: Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair
- МИД Китая опроверг заражение COVID-19 в Уханьском институте вирусологии в 2019 году
- В Лужниках откроют зону просмотра матчей Евро-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru