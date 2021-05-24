«Накинуть аркан». Многодетная мать призвала родителей к современному воспитанию

«Сама установка "как уберечь детей" по своей формулировке показывает ту модель, которую мы пытаемся оживить в 21 веке. Я воспитана в 20 веке, в советской школе, на советских ценностях. И эту модель, которая работала тогда, школа и родители пытаются перенести в 21 век, не понимая, что наши дети ментально совершенно другие, у них другие социальные лифты. Потому что "учись на пятерки, будь хорошим мальчиком, и у тебя в жизни все будет классно" – это уже не работает. Это работает для узкого круга детей, у которых есть таланты к академическим знаниям. Сегодня у детей совершенно другой кругозор, другие запросы, другие возможности и совершенно другие инструменты. Они уже далеко впереди, а мы пытаемся накинуть аркан и их обратно утащить», - сказала Красникова.

При этом она призвала родителей не перекладывать ответственность за воспитание детей на государство.

«Я задала в соцсетях вопрос родителям, что бы вы хотели услышать на этой пресс-конференции? Они говорят, что «школа должна» и так далее. Давайте четко разделим обязанности государства и обязанности родителя. Попытка переложить на государство твою ответственность за воспитание - это очень странно», - пояснила Красникова.

