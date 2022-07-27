28.07.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Температурные рекорды и природные катаклизмы: чего ждать России в августе?

В европейских странах фиксируются температурные рекорды, горит более сотни тысяч гектаров лесов, от жары и пожаров погибают люди и животные. Тем временем в России южные регионы спасаются от ураганов и наводнений, а в столице погода меняется ежеминутно: на смену ливням с порывистым ветром приходит жаркое солнце. В последнее время в Сочи, Геленджике и Крыму туристы снимают не видео с красивыми морскими пейзажами, а последствия непогоды. Только за последние сутки на юге России зафиксировано несколько крупных смерчей, ущерб которых до сих пор не подсчитан. Российские синоптики прогнозируют, что последний летний месяц принесет в ряд регионов России страшные катаклизмы и магнитные бури.

Участники пресс-конференции:

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов;

Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какая погода ожидает россиян до конца лета?

За сколько по времени можно предсказать природные катаклизмы?

Как городская инфраструктура влияет на климат?

На сколько существующая инфраструктура российских городов готова к новым климатическим вызовам?

В каких регионах ожидаются аномальные погодные явления?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



