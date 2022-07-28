«Огрехи строительства»: Инфраструктура Москвы не справляется с ливнями
Константин Крохин отметил, что серьезные проблемы в связи с участившимися ливнями затронули и Сочи, необходимо вводить новые нормы при строительстве в крупных городах.
Инфраструктура Москвы в ближайшие годы не сможет эффективно противостоять ливням, число которых растет с каждым годом, заявил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Во многих городах, где были залповые ливни – Сочи, в Москве мы сталкиваемся с фрагментами – инфраструктура не рассчитана на увеличение количества осадков и увеличение мощности, залповости. Это не совсем проблема жилищного и коммунального хозяйства, потому что в эксплуатации мы уже не можем исправить огрехи строительства, серьезных изменений мы здесь в ближайшие годы не ожидаем. Возможно, какой-то порядок будет наведен в Сочи, потому что сейчас это очень популярный регион. В отношении местного строительства там сначала был хаос. При строительстве в погоне за рублем нарушаются элементарные нормы. Исправить ошибки – это десятилетия», - рассказал он.
По словам эксперта, необходимо принимать новые нормы при строительстве в городах, учитывая новые особенности климата.
Аномальная жара и рекордные осадки являются закономерностью изменения климата Земли, заявил ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
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