«Планета потеплела»: В Гринпис рассказали о влиянии мегаполисов на аномальную жару
Полина Каркина отметила, что на крупные города приходится 60% выбросов парниковых газов.
Города выбрасывают около 60% всех парниковых газов, что приводит к более быстрому изменению климата, заявила координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Гринпис Полина Каркина в пресс-центре НСН.
«С одной стороны, города влияют на климат – из-за выбросов парниковых газов. По оценкам ООН, около 80% всей энергии в мире потребляется в городах, около 60% выбросов парниковых газов – это выбросы которые происходят в городах. Города – это большой источник климатического кризиса. Этот термин адекватно описывает эту ситуацию. С другой стороны, мы видим последствия этого кризиса – экстремальные погодные явления. У нас сегодня планета потеплела на 1,1 градуса, по состоянию на прошлый год, мы хотим удержать в пределах 1,5 градуса. Сегодня нужна не только адаптация, но более важно смягчение этих последствий», - отметила она.
По словам эксперта, именно повышение выбросов влияет на аномальную жару, при дальнейшем увеличении температуры человечество ждут серьезные проблемы.
Инфраструктура Москвы в ближайшее время не сможет эффективно противостоять ливням, число которых растет с каждым годом, заявил ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
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