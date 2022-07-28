«Аномалии и рекорды»: Синоптик объяснил участившиеся природные катаклизмы

Александр Шувалов отметил, что человечество не решает проблему парниковых газов, что способствует относительно быстрому изменению климата. 

Аномальная жара и рекордные осадки являются закономерностью изменения климата Земли, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«В той тенденции изменения климата последние 50 лет аномалии, опасные природные явления учащаются. Конечно, количество рекордов температур, рекордные осадки – их достаточно много. Полмиллиарда человек испытывают аномальную жару в Китае, рекорды в Киргизии, Туркменистане, это ощутимые проявления изменений в климатической системе. Климат сегодня меняется, изменения будут идти с увеличенной скоростью, выбросы парниковых газов увеличиваются. Во время пандемии производство упало, но это не повлияло на глобальную температуру», - отметил он.

В европейских странах фиксируются температурные рекорды, горит более сотни тысяч гектаров лесов, от жары и пожаров погибают люди и животные. В России южные регионы спасаются от ураганов и наводнений, а в столице погода меняется ежеминутно: на смену ливням с порывистым ветром приходит жаркое солнце. Российские синоптики прогнозируют, что последний летний месяц принесет в ряд регионов страшные катаклизмы и магнитные бури.

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ФОТО: РИА Новости
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