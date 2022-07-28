«Ренессанс атомной энергетики»: Названы главные загрязнители природы среди стран

Увеличение численности Земли в том числе приводит к росту уровня загрязнения планеты, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Россия не является главным загрязнителем. Наиболее сильный загрязнитель у нас – США, а также Европейский Союз и Китай. Китай не так сильно заботится об этом процессе. Восемь миллиардов людей повышают свой уровень потребления, в том числе и энергии. Каким образом, за счет каких источников – затрудняюсь сказать. Возможно, мы переживем ренессанс атомной энергетики, водородная энергетика на подходе. Лидирующим процессом в этом смысле является увеличение населения, а также расширение экономики развивающихся стран», - отметил Шувалов.

Города выбрасывают около 60% всех парниковых газов, что приводит к более быстрому изменению климата, заявила ранее координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Гринпис Полина Каркина в пресс-центре НСН.

