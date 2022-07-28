«Лето продолжится»: Москвичам пообещали теплый август без аномальных дождей
Александр Шувалов отметил, что по температуре последний месяц лета будет превышать норму в среднем на два градуса.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что предварительно никаких аномалий в августе в европейской части России не ожидается.
«Характер погоды этим летом говорит о том, что европейская территория России сохранит положительный фон температуры. Я не могу дать расписание погоды на месяц, в таком прогнозе все дается в аномалиях - отклонениях от норм для этого периода. Европейская территория август встретит и проводит в тепле. На один-два градуса выше нормы. Количество осадков тоже ожидается в пределах нормы. Лето продолжится в августе, предсказать спонтанные явления пока нельзя», - рассказал Шувалов.
Инфраструктура Москвы в ближайшее время не сможет эффективно противостоять ливням, число которых растет с каждым годом, заявил ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
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