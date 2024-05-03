06.05.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Театральные сезоны: Как сегодня меняется репертуар?»

Эксперты утверждают, что в России театральный бум: спектаклей и зрителей становится больше, цена билетов растет. Например, в январе 2024-го цены на билеты подняли театры Москвы и Санкт-Петербурга. Главными причинами такого решения стали удорожание расходов на содержание театров, создание новых спектаклей и высокий зрительский спрос. Однако, в 2023 и 2024 году из репертуара российских театров пропал ряд значимых спектаклей и сегодня политика государственных театров сводится к «созданию произведений, направленных на традиционные российские духовно-нравственные ценности».

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие спектакли исчезли из афиши в новом театральном сезоне?

Как изменился актерский и режиссерский состав?

Действительно ли театры кардинально поменяли «контент»?

Что сегодня предпочитает российский зритель?

Какие новые постановки покажут в 2024 году?

Сколько зрители готовы отдать за вечер в театре?

Какая сегодня заполняемость зала?

Участники пресс-конференции:

Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев

Директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили

Директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева

Приглашены к участию:

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок;

Директор Московского театра «Шалом» Андрей Соколов;

Директор Российского Академического молодежного театра Софья Апфельбаум;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

