Худрук Нового драмтеатра: Сделать постановку за 1,5 млн рублей невозможно

На выделяемые театру Департаментом культуры 1,5 миллиона рублей невозможно поставить спектакль, заявил НСН Вячеслав Долгачев.

Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев в пресс-центре НСН рассказал, что в театре есть несколько спектаклей, декорации для которых из-за нехватки денег делали сами работники.

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«Департамент культуры выделяет Московскому Новому драматическому театру на одну постановку в год 1,5 миллиона рублей. В эту сумму входят все гонорары, материализация замысла и так далее. На эти деньги невозможно ничего сделать! Когда я смотрю на постановки у своих коллег в центральных театрах, я приблизительно оцениваю ткани, конструкции, дерево, металл и так далее. Поставить спектакль меньше, чем за 10 миллионов сегодня невозможно. У меня есть несколько спектаклей, в которых все декорации сделаны из ничего - где что нашли, сочинили, покрасили. Публика приходит и ахает», - сказал собеседник НСН.

Ранее Долгачев в беседе с «Радиоточкой НСН» посетовал на то, что билеты в Московском Новом драматическом театре не могут стоить дороже 2,5 тысячи рублей.

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ФОТО: Московский новый драматический театр
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