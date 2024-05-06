Худрук Нового драмтеатра: Сделать постановку за 1,5 млн рублей невозможно
6 мая 202412:17
Александра Веснина
На выделяемые театру Департаментом культуры 1,5 миллиона рублей невозможно поставить спектакль, заявил НСН Вячеслав Долгачев.
Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев в пресс-центре НСН рассказал, что в театре есть несколько спектаклей, декорации для которых из-за нехватки денег делали сами работники.
«Департамент культуры выделяет Московскому Новому драматическому театру на одну постановку в год 1,5 миллиона рублей. В эту сумму входят все гонорары, материализация замысла и так далее. На эти деньги невозможно ничего сделать! Когда я смотрю на постановки у своих коллег в центральных театрах, я приблизительно оцениваю ткани, конструкции, дерево, металл и так далее. Поставить спектакль меньше, чем за 10 миллионов сегодня невозможно. У меня есть несколько спектаклей, в которых все декорации сделаны из ничего - где что нашли, сочинили, покрасили. Публика приходит и ахает», - сказал собеседник НСН.
Ранее Долгачев в беседе с «Радиоточкой НСН» посетовал на то, что билеты в Московском Новом драматическом театре не могут стоить дороже 2,5 тысячи рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru