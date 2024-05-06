Худрук Нового драмтеатра: Не можем поднять цену билета выше 2,5 тысячи рублей

В небольшом театре билеты не могут стоить 15-20 тысяч рублей, какой бы прекрасный спектакль там ни ставили, заявил НСН Вячеслав Долгачев.

Маленькие театры нуждаются в особом внимании, заявил заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев в пресс-центре НСН.

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«Московский Новый драматический театр - маленький театр, имеющий свою географическую специфику. Мы - самый удаленный театр от центра. У нас есть своя специфика работы, свои сложности. Такие театры, как наш, требуют особого внимания. Мы финансируемся по общему принципу, как и большие театры с большими залами. Невозможно поднять цены! Ценообразование - значимая вещь, отражающая реальное положение. В нашем театре цены не могут быть больше 2,5 тысячи рублей. Мы должны учитывать место, где мы находимся, возможности наших потенциальных зрителей. Билеты по 15-20 тысяч рублей у нас нереальны. Мы нуждаемся в особой поддержке», - сказал собеседник НСН.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что принудительная страховка посетителей публичных мест приведет к росту цен на билеты.

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