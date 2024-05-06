«Реакция была шоком»: Директор театра Антона Чехова о способе привлечь зрителя

Успех театральной постановки зависит от попадания в «болевую точку» человека, заявила НСН Ирина Григорьева.

Директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева в пресс-центре НСН выразила мнение, что даже в комедийном спектакле рядом с юмором должны быть вещи, которые заставляют зрителя о чем-то задуматься.

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«У нас всегда проблема найти пьесу, потому что наш режиссер, художественный руководитель Леонид Трушкин ненавидит комедии положений и предпочитает их никогда не ставить. Это очень правильный ход, потому что рядом с юмором всегда должны быть вещи, которые заставляют задуматься, что-то пережить. Последний пример - наш спектакль «Трое в парке, не считая собаки». Реакция зрителей для нас была шоком! Я думала, что будет все ужасно, не зайдет зрителю, а оказалось, что мы попали в какую-то болевую точку - тему нереализованной мечты. Люди выходят со слезами на глазах! Очень важно попасть в эту человеческую боль, тогда все будет успешно», - сказала собеседница НСН.

Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что пьесы Уильяма Шекспира по-прежнему невероятно популярны, зрители видят в его драматургии не только сложные взаимоотношения между персонажами, но и ищут ответы на вечные вопросы.

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